Paris Hilton postet Video auf Instagram «Nicole und ich hatten so viel Spass zusammen»

Am Samstag, dem 21. September, wurde US-Schauspielerin Nicole Richie 43. Zum Ehrentag postete Hilton ein Flashback Video auf Instagram. Am Tag darauf folgte eine Reihe von Fotos. Die beiden spielten in den Hauptrollen der Reality-Show «The Simple Life».