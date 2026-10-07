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Olten: Leserreporter berichten von Rauchsäule und Explosion
Leservideos zeigen
Riesige Rauchsäule über Olten
Mehrere Leserreporter berichten von einem Knall im Oltener Industriegebiet. Auf Videos ist eine grosse Rauchsäule zu sehen.
Publiziert: vor 3 Minuten
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