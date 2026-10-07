DE
FR
Abonnieren

Leservideos zeigen
Riesige Rauchsäule über Olten

Mehrere Leserreporter berichten von einem Knall im Oltener Industriegebiet. Auf Videos ist eine grosse Rauchsäule zu sehen.
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen