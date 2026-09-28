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Bagdad: Lift stürzt sieben Stockwerke in die Tiefe
Neun Menschen sind drin
Gleich stürzt der Lift sieben Stockwerke in die Tiefe
Neun Familienmitglieder betreten einen Lift in Bagdad. Nur wenig später stürzt dieser mehrere Stockwerke in die Tiefe.
Publiziert: 11:36 Uhr
|
Aktualisiert: 11:44 Uhr
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