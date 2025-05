Neuer Film von Lisa Brühlmann Der Trailer von «When We Were Sisters»

Zwei Frischverliebte reisen mit ihren Teenager-Töchtern aus früheren Beziehungen in die Sommerferien auf Kreta: «When We Were Sisters», der neuste Film der Zürcherin Lisa Brühlmann, zeigt die Schwierigkeiten einer Patchwork-Familie jenseits des gewohnten Alltags.

