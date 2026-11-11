DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Nepal: Mehmet Nuri Şen landet seinen Heissluftballon sicher
Schock für Touristen
Heissluftballon gerät ausser Kontrolle
Heissluftballon-Pilot Mehmet Nuri Şen will mit Touristen gerade landen, als ihm starker Wind plötzlich das Manöver erschwert. Er wirft das Seil für die Boden-Crew ab, doch dieses reisst!
Publiziert: 17:14 Uhr
Teilen
Kommentieren
Unfälle und weitere Fails
1:01
Parkversuch geht schief
Sie rammt sechs Autos innert Sekunden
1:07
Heftiger Wutausbruch
LKW-Fahrer erteilt Geisterfahrerin Lektion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen