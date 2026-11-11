DE
FR
Abonnieren

Schock für Touristen
Heissluftballon gerät ausser Kontrolle

Heissluftballon-Pilot Mehmet Nuri Şen will mit Touristen gerade landen, als ihm starker Wind plötzlich das Manöver erschwert. Er wirft das Seil für die Boden-Crew ab, doch dieses reisst!
Publiziert: 17:14 Uhr
Kommentieren
Unfälle und weitere Fails
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen