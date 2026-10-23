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Er stimmt Vaterunser an
Frau kollabiert während Vance-Rede

Während einer Rede von JD Vance bricht hinter ihm eine Frau zusammen. Der US-Vizepräsident ruft nach dem Arzt, dann nach dem Herrn.
Publiziert: vor 2 Minuten
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