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Erfolg für Space X: Musks Rakete mit nächsten Meilenstein
Nächster Meilenstein erreicht
Hier startet die grösste Rakete der Welt
Das Starship von SpaceX startete am Freitag reibungslos ins All und landete sicher im Meer. Damit rückt die geplante Mondmission 2028 ein Stück näher.
Publiziert: vor 28 Minuten
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