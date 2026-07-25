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Nächster Meilenstein erreicht
Hier startet die grösste Rakete der Welt

Das Starship von SpaceX startete am Freitag reibungslos ins All und landete sicher im Meer. Damit rückt die geplante Mondmission 2028 ein Stück näher.
Publiziert: vor 28 Minuten
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