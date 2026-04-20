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Sechseläuten: Böögg-Kopf explodiert nach knapp 13 Minuten
Nach nicht mal 13 Minuten
Hier explodiert der Böögg-Kopf
Wir dürfen uns auf einen guten Sommer freuen. 12 Minuten und 48 Sekunden dauerte es am Montagabend, bis der Kopf des Bööggs explodiert ist.
Publiziert: 18:21 Uhr
|
Aktualisiert: 18:22 Uhr
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Marco Pietrocola
Produzent Video Unit
Sechseläuten 2026
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