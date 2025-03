Nach Erdbeben in Myanmar Videos zeigen das Ausmass der Zerstörung

Nach mehreren verheerenden Erdbeben in Myanmar liegen grosse Teile des Landes in Trümmern. Die Zahl der Toten und Vermissten steigt derweil weiter an. Nach Schätzungen US-Erdbebenzentrums könnten sogar über 10'000 Menschen ums Leben gekommen sein.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 21 Minuten