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Jede Hilfe kommt zu spät
Riesiger Walhai in Kolumbien gestrandet

An einem abgelegenen Strand in Kolumbien ist ein Walhai gestrandet. Für den Sechs-Meter-Koloss kommt jede Hilfe zu spät.
Publiziert: vor 1 Minute
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