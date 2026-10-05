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Nabugá: Sechs-Meter-Walhai in Kolumbien gestrandet
Jede Hilfe kommt zu spät
Riesiger Walhai in Kolumbien gestrandet
An einem abgelegenen Strand in Kolumbien ist ein Walhai gestrandet. Für den Sechs-Meter-Koloss kommt jede Hilfe zu spät.
Publiziert: vor 1 Minute
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