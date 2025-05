Mehrere Meter pro Tag Zeitraffer zeigt, wie schnell sich der Hang bewegt

Am Kleinen Nesthorn droht ein Felsabbruch. Die Bewohner von Blatten VS mussten ihr Dorf deswegen verlassen. Die Lage bleibt auch am Dienstag angespannt. Zeitraffer-Aufnahmen zeigen, wie schnell sich der Hang in den letzten Tagen bewegt hat.

