Gerölllawine ausgelöst Video zeigt Abbruch am Montagabend

In Blatten VS ist am Montagabend ein Teil des Gipfels abgebrochen. Dabei ist erstmals Material über den Gletscher hinuntergeflossen und hat Material des Gletschers mitgenommen. Der Abbruch des Ostgrats hat eine Gerölllawine ausgelöst, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Publiziert: 08:11 Uhr | Aktualisiert: vor 16 Minuten