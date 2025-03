Mann (†44) tot in Wohnung gefunden «Es muss zu einem heftigen Streit gekommen sein»

In Dietikon ZH kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem mutmasslichen Tötungsdelikt. Ein 44-jähriger Mann wurde leblos in einer Wohnung aufgefunden, ein 30-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt zu den genauen Umständen.

Publiziert: vor 6 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten