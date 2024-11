Leservideos zeigen Hangrutsch blockiert Seeweg in Glarus

Am Donnerstag kam es auf einem Deponiegelände in der Gemeinde Glarus Nord zu einer Hangrutschung. Um circa 19.15 Uhr lösten sich im oberen Bereich der Deponie mehrere Kubikmeter Deponiematerial und rutschten talwärts in den Linthkanal ab.