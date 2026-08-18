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Argentinien: Wind fegt Hüpfburg weg – Kinder im Spital
Plötzlich zieht ein Sturm auf
Hüpfburg fliegt samt Kindern durch die Luft
In der argentinischen Stadt Cruz del Eje wird eine Hüpfburg vom Winde verweht. Zwei Kinder müssen mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 36 Minuten
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