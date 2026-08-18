DE
FR
Abonnieren

Plötzlich zieht ein Sturm auf
Hüpfburg fliegt samt Kindern durch die Luft

In der argentinischen Stadt Cruz del Eje wird eine Hüpfburg vom Winde verweht. Zwei Kinder müssen mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen