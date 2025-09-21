DE
Home
Video
Aktuell
Nebraska: Brady Johnson wird beinahe von Auto zerquetscht
In letzter Sekunde
Seine Reaktionsfähigkeit rettet ihm das Leben
Nichtsahnend putzt Brady Johnson im US-Bundesstaat Nebraska sein Auto. Plötzlich rast ein anderes Fahrzeug ungebremst und unkontrolliert auf ihn zu.
Publiziert: vor 24 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
