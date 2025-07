Busunfall in Manchester Doppeldecker rammt Brücke und wird zum Cabrio

Schwerer Unfall in Manchester, Grossbritannien: Ein Doppeldeckerbus kracht am Montagnachmittag in ein Aquädukt und verliert sein Dach. Passagiere im Obergeschoss erleben einen Schockmoment.

