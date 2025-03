Mehrere Verletzte in Manila Rolltreppe spielt verrückt – Dutzende Menschen stürzen

Zehn Menschen werden an einem Bahnhof in der philippinischen Hauptstadt Manila verletzt, als die Rolltreppe plötzlich rückwärts fährt. Der Zugbetreiber will nun ihre Kosten für die Behandlungen beim Arzt übernehmen.

Publiziert: vor 53 Minuten | Aktualisiert: vor 26 Minuten