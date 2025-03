In einer Tiefe von 19 Metern Der tiefste Briefkasten Deutschlands steht in einem See

Dieser Briefkasten wurde 2022 im Kreidesee im Nordwesten Deutschlands in einer Tiefe von 19 Metern aufgestellt. Obwohl es sich um keinen offiziellen Kasten der Deutschen Post handelt, kommen die Postkarten an die angegebene Adresse an.

Publiziert: 06:09 Uhr