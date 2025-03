Im Sommer und Winter Spektakuläre Drohnenaufnahmen zeigen Glacier Express

Der Glacier Express ist am 25. Juni dieses Jahr seit 95 Jahren im Einsatz. Er verbindet St. Moritz GR via Chur, Disentis GR, Andermatt UR und Brig VS mit Zermatt VS. Im Video siehst du spektakuläre Drohnenaufnahmen.

Publiziert: 13:42 Uhr