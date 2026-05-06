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Myanmar: Familie kämpft in den Fluten um ihr Leben
Ihr Traktor bleibt in Fluten stecken
Grossfamilie droht zu ertrinken
Eine Familie aus Myanmar unterschätzt die Kraft der Wassermassen und wagt es, mit dem Traktor eine überschwemmte Strasse zu überqueren. Ein fataler Fehler!
Publiziert: 05:50 Uhr
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