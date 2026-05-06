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Ihr Traktor bleibt in Fluten stecken
Grossfamilie droht zu ertrinken

Eine Familie aus Myanmar unterschätzt die Kraft der Wassermassen und wagt es, mit dem Traktor eine überschwemmte Strasse zu überqueren. Ein fataler Fehler!
Publiziert: 05:50 Uhr
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