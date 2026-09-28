Horst Lichter narrt «Frühstücksfernsehen»-Moderatoren

Horst Lichter sorgt für Aufsehen: Der 64-jährige Moderator verabschiedet sich im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» von seinem Zwirbelbart und überrascht mit einem extravaganten Umstyling – inklusive Nasenring und lackierten Fingernägeln.
Publiziert: 28.09.2026 um 17:16 Uhr
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Aktualisiert: 28.09.2026 um 19:06 Uhr
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