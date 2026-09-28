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Historische Mission
Hier startet die SpaceX-Rakete

Am Montag hob das Starship von Elon Musks SpaceX in Texas ab. Erstmals überhaupt verliess die Rakete die Atmosphäre der Erde.
Publiziert: 28.09.2026 um 14:59 Uhr
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Aktualisiert: 28.09.2026 um 15:52 Uhr
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