Hier ist Geduld gefragt Drohnenvideo zeigt Blechlawine vor dem Gotthard

Am Samstagmorgen bildete sich bereits um 9 Uhr ein zehn Kilometer langer Stau vor dem Gotthard. Bei Reisenden in den Süden ist also Geduld gefragt. Ein Drohnenvideo zeigt die Blechlawine vor dem Tunnel.