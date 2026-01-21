DE
Donald Trump ist in Davos gelandet
Helikopter gelandet
Hier stapft Donald Trump auf Davoser Boden
Die Welt schaut ans WEF in Davos: In diesem Jahr dreht sich alles um den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump. Soeben ist sein Helikopter in Davos gelandet.
Publiziert: 14:16 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Donald Trump am WEF 2026
1:12
Helikopter gelandet
Donald Trump stapft auf Davoser Boden
1:37
Nach Ankunft in Kloten
Gut gelaunter Trump winkt in die Kameras
1:13
Marine One
Trump startet im Helikopter nach Davos
0:43
Flughafen Zürich
Donald Trump steigt aus der Air Force One aus
1:25
In Air Force One
Donald Trump landet am Flughafen Zürich
2:10
Blick-Experte zur Anreise
«Aussergewöhnlich, dass Trump in der Luft umgekehrt ist»
