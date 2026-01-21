DE
Helikopter gelandet
Hier stapft Donald Trump auf Davoser Boden

Die Welt schaut ans WEF in Davos: In diesem Jahr dreht sich alles um den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump. Soeben ist sein Helikopter in Davos gelandet.
Publiziert: 14:16 Uhr
Donald Trump am WEF 2026
