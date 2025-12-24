DE
Heiligabend mit den Royals
Mutter-Tochter-Duett verzückt das Königreich

Das Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate wird an Heiligabend auf ITV ausgestrahlt. Es ist ein Mutter-Tochter-Duett mit Charlotte (10).
Publiziert: vor 45 Minuten
