DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Georgia, USA: Lastwagen steht auf Gleis – dann kommt der Zug
Was der Chauffeur wohl macht?
LKW steht auf Gleis – dann kommt der Zug
Ein Lastwagen bleibt auf einem Bahnübergang im US-Bundesstaat Georgia stecken. Und es kommt, wie es kommen muss: Ein Zug rast heran.
Publiziert: vor 1 Minute
Teilen
Kommentieren
Unfälle und weitere Fails
1:01
Parkversuch geht schief
Sie rammt sechs Autos innert Sekunden
1:07
Heftiger Wutausbruch
LKW-Fahrer erteilt Geisterfahrerin Lektion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen