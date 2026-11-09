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Was der Chauffeur wohl macht?
LKW steht auf Gleis – dann kommt der Zug

Ein Lastwagen bleibt auf einem Bahnübergang im US-Bundesstaat Georgia stecken. Und es kommt, wie es kommen muss: Ein Zug rast heran.
Publiziert: vor 1 Minute
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