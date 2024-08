Gemeinderätin zu Rhone-Brücke «Die Geschäfte in Raron haben sicherlich einen Nachteil»

Wer in Raron VS vom Dorfteil Turtig im Süden ins alte Dorf im Norden mit dem Auto fahren will, der muss im Moment einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Die historische Rhone-Brücke im Dorf ist für Autos gesperrt. Gemeinderätin Prisca Salzmann-Lochmatter bezieht Stellung.