«Geh einfach in die Sauna» Laut Quoten ist dieses Spasslied Favorit auf den ESC-Titel

Für den ESC in Basel 2025 hat sich Schweden für die Spassband KAJ entschieden. Mit ihrem Song «Bara bada bastu», zu deutsch: «Geh einfach in die Sauna», könnten sie den ESC in diesem Jahr für sich entscheiden.

Publiziert: vor 26 Minuten