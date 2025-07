Nach langer, schwerer Krankheit Heinz Hoenig kehrt in die Öffentlichkeit zurück

Hein Hoenig ist wieder da! Der Schauspieler zeigte sich nach seiner schweren Krankheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit. In Begleitung seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig erschien er bei einer Emmy-Party in Berlin. Ein überraschender Moment.

Publiziert: 11:33 Uhr