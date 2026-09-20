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New York: Dua Lipa lehnt sich aus Autofenster
Gar nicht vorbildlich
Dua Lipa lehnt sich aus Autofenster
Dua Lipa feiert in New York auf gefährliche Art und Weise: Sie tanzt in einer fahrenden Limousine. Grund für die spontane Party ist der Album-Release einer guten Freundin.
Publiziert: 16:31 Uhr
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