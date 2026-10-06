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Frau in Hokkaido von Bär attackiert: Auto beschädigt
Dashcam filmt Albtraum
Bär greift Auto auf Bergstrasse an
Schreckmoment in Bifuka, Japan: Eine Frau wird auf einer Bergstrasse von zwei Bären attackiert. Eines der Tiere springt sogar auf ihr Auto.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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