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Dashcam filmt Albtraum
Bär greift Auto auf Bergstrasse an

Schreckmoment in Bifuka, Japan: Eine Frau wird auf einer Bergstrasse von zwei Bären attackiert. Eines der Tiere springt sogar auf ihr Auto.
Publiziert: vor 1 Minute
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