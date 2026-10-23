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Flugzeug wird vom Blitz getroffen
Video aus Kabine aufgetaucht
Flugzeug wird vom Blitz getroffen
Ein Flugzeug fliegt durch ein Gewitter und wird vom Blitz getroffen. Wie die Passagiere reagieren, siehst du im Video.
Publiziert: vor 2 Minuten
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