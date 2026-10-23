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Video aus Kabine aufgetaucht
Flugzeug wird vom Blitz getroffen

Ein Flugzeug fliegt durch ein Gewitter und wird vom Blitz getroffen. Wie die Passagiere reagieren, siehst du im Video.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Unfälle in der Fliegerei
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