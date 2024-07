«Es war furchtbar» Anwohnerin über Hausbrand in Dietschwil SG

Am Sonntag brennt ein Mehrfamilienhaus in Dietschwil SG. Die Brandursache ist noch unklar. In diesem Video berichtet eine Augenzeugin und Nachbarin, wie sie aus dem Schlaf geweckt wurde und die Polizei gibt ein Update über die Situation.