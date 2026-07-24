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Er covert eine Gay-Ikone
Diesen Song spielt Sivilian an der Pride

Sivilian steht am Samstag als Headliner der Bern Pride auf der Bühne. Der Thuner Sänger erzählt von Mut, Anfeindungen und seinem Outing.
Publiziert: 10:19 Uhr
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