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Berner Sänger Sivilian freut sich auf seinen Pride-Auftritt
Er covert eine Gay-Ikone
Diesen Song spielt Sivilian an der Pride
Sivilian steht am Samstag als Headliner der Bern Pride auf der Bühne. Der Thuner Sänger erzählt von Mut, Anfeindungen und seinem Outing.
Publiziert: 10:19 Uhr
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