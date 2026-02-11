DE
Super Bowl: Orlando Bloom mit Schweizer Model gesehen
Am Super Bowl erwischt
Videos zeigen Bloom mit Schweizer Model
Orlando Bloom besucht den Super Bowl am Sonntag in San Francisco. An seinem Arm ist das Schweizer Model Luisa Laemmel.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
