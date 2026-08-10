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Australien: Krankenpfleger überwältigt aggressiven Patienten
Er bereut es gleich
Patient schmeisst sich auf Pfleger
Ein Krankenpfleger wird in einem australischen Spital plötzlich von einem aggressiven Patienten angegriffen. Wie der Angestellte kontert, siehst du im Video.
Publiziert: 10.08.2026 um 06:15 Uhr
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