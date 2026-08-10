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Er bereut es gleich
Patient schmeisst sich auf Pfleger

Ein Krankenpfleger wird in einem australischen Spital plötzlich von einem aggressiven Patienten angegriffen. Wie der Angestellte kontert, siehst du im Video.
Publiziert: 10.08.2026 um 06:15 Uhr
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