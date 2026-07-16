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Kolumbien: Kokain-Schmuggler im Pilotenkostüm festgenommen
Beamte staunen über Trick
«Pilot» versteckt Koks unter seiner Uniform
Ein Spanier glaubte, die perfekte Idee zu haben, wie er unentdeckt Drogen von Kolumbien nach Barcelona schmuggeln kann.
Publiziert: vor 32 Minuten
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