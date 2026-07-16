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Beamte staunen über Trick
«Pilot» versteckt Koks unter seiner Uniform

Ein Spanier glaubte, die perfekte Idee zu haben, wie er unentdeckt Drogen von Kolumbien nach Barcelona schmuggeln kann.
Publiziert: vor 32 Minuten
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