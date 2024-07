Familie zeigt zerstörtes Zuhause im Maggiatal «Wenige Minuten später wären wir nicht mehr rausgekommen»

Familie Biadici konnte sich am Wochenende in letzter Minute noch vor dem Unwetter in Sicherheit bringen. Ihr Haus im Maggiatal hatte weniger Glück. Heute durften die Bewohner einen ersten Blick ins Innere werfen: Chaos pur. Die Familie hat ihre ganze Existenz verloren.