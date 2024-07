«Wurden kurz vor Flug informiert» Hier landet der Superpuma mit den Evakuierten

Das Tessin wurde stark vom Unwetter getroffen. Olivier von Känel und seine Familie mussten im Bergdorf Fusio ausharren. Am Montag wurden sie mit einem Superpuma evakuiert. Im Video erzählt der Familienvater, was er in den vergangenen Tagen erlebt hat.