Ausmass der Zerstörung Gewitterfront rollt über die Schweiz

Eine Kaltfront bringt am Sonntagnachmittag Gewitter und Regenschauer in die ganze Schweiz. Das Unwetter hat es in sich: Es räblet in einigen Regionen heftig, Sturmböen reissen sogar ganze Bäume mit sich.

Publiziert: 22:09 Uhr | Aktualisiert: vor 57 Minuten