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Berlin: Drehleiter zu kurz – Frau springt aus 11. Stock
Drama in Berlin
Drehleiter zu kurz – Frau springt aus 11. Stock
Am Freitagmorgen kommts in einem Wohnblock in Berlin zu einem Brand. Eine Frau sieht keinen Ausweg: Sie fasst Mut und springt aus dem 11. Stock.
Publiziert: 08:58 Uhr
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