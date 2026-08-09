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Italien: Seltener Staubteufel in Apulien gefilmt
Clip aus Italien geht viral
Hitze sorgt für spektakuläres Naturphänomen
Im Süden Italiens sorgt ein Staubteufel für Aufsehen. Wie dieser entsteht, erfährst du im Video.
Publiziert: 09.08.2026 um 17:06 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 11:49 Uhr
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