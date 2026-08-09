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Clip aus Italien geht viral
Hitze sorgt für spektakuläres Naturphänomen

Im Süden Italiens sorgt ein Staubteufel für Aufsehen. Wie dieser entsteht, erfährst du im Video.
Publiziert: 09.08.2026 um 17:06 Uhr
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Aktualisiert: 10.08.2026 um 11:49 Uhr
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