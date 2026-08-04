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Geldregen vor Sizilien
Badegäste finden 670'000 Euro im Meer

Badegäste machen vor der Küste Siziliens einen unglaublichen Fund: Im Meer treiben Kühltaschen voller Bargeld. Kurz darauf beginnt ein grosser Polizeieinsatz.
Publiziert: vor 46 Minuten
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