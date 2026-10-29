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Brasilien: Flugzeug stürzt in Kindertagesstätte
180 Kinder im Gebäude
Flugzeug kracht in Kita
Ein Flugzeug kracht in eine Kindertagesstätte im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich etwa 180 Kinder und rund 40 Erzieherinnen im Gebäude.
Publiziert: vor 1 Minute
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