DE
FR
Abonnieren

180 Kinder im Gebäude
Flugzeug kracht in Kita

Ein Flugzeug kracht in eine Kindertagesstätte im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich etwa 180 Kinder und rund 40 Erzieherinnen im Gebäude.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Unfälle in der Fliegerei
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen