Blick in Venice und Santa Monica «Hier regnet es Asche vom Himmel»

Blick-Reporter Sandro Zulian berichtet über die verheerenden Brände in Los Angeles. Bei seinem Besuch in Venice, regnet es Asche vom Himmel. Die ganzen Tische und Stühle in einem Café sind bedeckt. Bewohner äussern ihre Betroffenheit.