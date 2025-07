Blick begleitet Abfalltaucher in der Aare – das sind ihre verrücktesten Funde «Die Gummi-Susi jagte uns einen Schrecken ein»

Ein Bürostuhl, Autoreifen und sogar Ölfässer: Was mehr nach Schrottplatz tönt, lag bis vor kurzem noch auf dem Grund der Aare. Blick hat die Abfalltaucher in Solothurn begleitet. Im Video verraten die Verantwortlichen, was ihre bisher verrücktesten Funde waren.

Publiziert: 17:20 Uhr | Aktualisiert: 17:33 Uhr