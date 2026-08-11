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Augen-Geste in Bangkok
Rassismus-Eklat schockt Passagiere

Ein Rassismus-Vorfall am Flughafen Bangkok geht um die Welt. Eine Sicherheitsmitarbeiterin macht vor chinesischen Touristen eine pietätlose Augen-Geste.
Publiziert: 11.08.2026 um 17:05 Uhr
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