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Rassismus-Eklat am Flughafen Bangkok
Augen-Geste in Bangkok
Rassismus-Eklat schockt Passagiere
Ein Rassismus-Vorfall am Flughafen Bangkok geht um die Welt. Eine Sicherheitsmitarbeiterin macht vor chinesischen Touristen eine pietätlose Augen-Geste.
Publiziert: 11.08.2026 um 17:05 Uhr
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