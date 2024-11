Aufnahmen zeigen Heftiger Autounfall in Güttingen TG

Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Güttingen TG wurden am späten Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie mussten ins Spital gebracht werden, so Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.