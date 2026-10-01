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Angriff in Kiew: Drohne schlägt in Schule ein
Video zeigt Explosion
Russische Drohne trifft Schule in Kiew
Eine russische Drohne traf eine Schule in Kiew und hinterliess ein grosses Loch im Gebäude. Glücklicherweise befanden sich die Kinder und die Mitarbeitenden in einem Schutzraum.
Publiziert: vor 1 Minute
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