DE
FR
Abonnieren

Video zeigt Explosion
Russische Drohne trifft Schule in Kiew

Eine russische Drohne traf eine Schule in Kiew und hinterliess ein grosses Loch im Gebäude. Glücklicherweise befanden sich die Kinder und die Mitarbeitenden in einem Schutzraum.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen